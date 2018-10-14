Питон, проломивший потолок, сорвал утреннее совещание банковских служащих на юге Китая. Специалисты природоохранного центра поймали пресмыкающееся, уютно устроившееся за диваном и поместили его в специализированный центр, где возмутитель спокойствия будет ожидать определения его дальнейшей судьбы.

В минувшую пятницу, 12 октября, у служащих одного из банков в городе Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая выдалось необычное и стрессовое начало рабочего дня.В тот момент, когда клерки собрались на традиционное утреннее совещание, между ними внезапно упал полутораметровый питон, проломивший декоративную потолочную панель.Появление пресмыкающегося стало полной неожиданностью для сотрудников, поспешивших ретироваться и вызвать спасателей, которые, в свою очередь, известили об инциденте специалистов городской природоохранной службы.Питона, устроившегося за диваном, удалось поймать и поместить в центр содержания до определения его дальнейшей судьбы.В результате инцидента никто не пострадал. После профилактического осмотра помещений отделение банка возобновило работу.