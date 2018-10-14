Питон, проломивший потолок, сорвал утреннее совещание банковских служащих на юге Китая. Специалисты природоохранного центра поймали пресмыкающееся, уютно устроившееся за диваном и поместили его в специализированный центр, где возмутитель спокойствия будет ожидать определения его дальнейшей судьбы.
В минувшую пятницу, 12 октября, у служащих одного из банков в городе Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая выдалось необычное и стрессовое начало рабочего дня.
В тот момент, когда клерки собрались на традиционное утреннее совещание, между ними внезапно упал полутораметровый питон, проломивший декоративную потолочную панель.
Появление пресмыкающегося стало полной неожиданностью для сотрудников, поспешивших ретироваться и вызвать спасателей, которые, в свою очередь, известили об инциденте специалистов городской природоохранной службы.
Питона, устроившегося за диваном, удалось поймать и поместить в центр содержания до определения его дальнейшей судьбы.
В результате инцидента никто не пострадал. После профилактического осмотра помещений отделение банка возобновило работу.