Пожарные со всей области махали гирей, поднимали штангу, перекатывали автомобильное колесо на глазах у зрителей

Пожарные со всей области махали гирей, поднимали штангу, перекатывали автомобильное колесо на глазах у зрителейВ Центральном парке культуры и отдыха Владимира прошли областные соревнования по пожарному кроссфиту.Для участников и гостей спел музыкант Игорь Тальков-младший. На площадке выставили пожарно-спасательную технику, проходили мастер-классы по оказанию первой помощи, а затем начались соревнования.В полном боевом снаряжении пожарные махали 16-килограммовой гирей, поднимали 20-килограммовую штангу, перекатывали автомобильное колесо и приседали с 20-килограммовой гирей.В итоге победителем был объявлен пожарный третьего отряда ФПС Александр Наумов.