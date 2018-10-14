Как минимум семь человек стали участками драки, произошедшей вечером в субботу в столице Приморского края. По данным СМИ, никто из участников ожесточенного поединка пока не обратился в правоохранительные органы.

Регистратор очевидца запечатлел выяснение отношений между участниками дорожного движения, проходившего вечером в субботу, 13 октября, во Владивостоке.Судя по всему, водители не сошлись в оценке качества и манеры управления транспортными средствами, после чего остановились, чтобы высказать друг другу взаимные претензии.Беседа практически сразу перешла в драку, в которой участвовало как минимум семь человек."Бой" проходил с небольшим перерывом и сторонам так и не удалось выявить явного победителя.По данным СМИ, в правоохранительные органы пока не поступало заявлений по факту произошедшего.