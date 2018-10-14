Раскол мирового православия через Украину, похоже, усиливается неумолимо. Синод так называемого Вселенского Патриархата в Турции подтвердил решение о предоставлении автокефалии, то есть признания самостоятельности украинским раскольникам.

Раскол мирового православия через Украину, похоже, усиливается неумолимо. Синод так называемого Вселенского Патриархата в Турции подтвердил решение о предоставлении автокефалии, то есть признания самостоятельности украинским раскольникам. Речь идет о том, чтобы ни кем до сих пор непризнанные Украинская автокефальная Церковь во главе с Макарием, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата во главе с Филаретом и несколько отщепившихся иерархов от канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата образовали единую поместную Церковь и получили на то благословение из Стамбула. Для этого раскольникам осталось провести объединительный Собор и избрать общего Патриарха. Понятно, что претендует на лидерство Филарет.Для того чтобы все это стало возможным, Вселенский Патриарх Варфоломей решил отозвать согласие своего предшественника Дионисия, данное аж 332 года назад, на подчинение Киевской митрополии Московскому Патриархату. Это прямо в духе Трампа: "Плохая сделка! Разрываем!" Впрочем, про Трампа даже и не совсем шутка, ведь американская игра здесь просматривается по полной. Украина как плацдарм против России — это для США данность.В последний день заседания Священного Синода в Константинопольском Патриархате появилась группа паломников из Украины, из Ивано-Франковска. Пришли сюда пешком. В одинаковых кепках, футболках, надетых поверх обычной одежды, они появились ровно в тот день, когда представители Константинополя выходили с заявлением.Украинские корреспонденты тут же начали просить людей с флагом поработать на камеру. "Слава Украине! Героям слава!" - этим же лозунгом они встречали и заявление Константинопольского Патриархата."Это настоящий рейдерский захват. Они вообще даже не сочетаются не только с церковными законами, даже с гражданскими! Это незаконно. Это любому человеку понятно. Непонятно, чем только руководствуется Стамбул, какими нравственными законами, уже не говорим о канонах церковных, которые просто попраны, и сейчас это вызывает недоумение", — сказал протоиерей Виктор.Прихожане церквей Московского Патриархата на Украине не скрывают: за новостями из Константинополя следят с тревогой.Городок Ирпень. 50 тысяч жителей. Киевская область. Прихожане, священнослужители Свято-Троицкого храма, говорят: последние новости их только сплотили. В эти дни все, как и всегда: люди крестят малышей, собираются на службу. "Надеемся на милость Божью, что она не допустит этого раскола. Мы — святая Русь, мы едины, и всякие раскольники не должны в нашу Церковь вмешиваться", — говорят верующие.Во время заседания Синода в Константинополе сам Варфоломей не вышел к людям ни разу. Чтобы не попасть на камеры у главного входа, где ждали журналисты, он заходил через отдельные ворота.Заседание проходило в условиях строжайшей секретности. Для этого закрыли половину третьего этажа здания. Доступ туда — только у членов Синода. Изредка выходили экзархи, назначенные представителями Константинополя на Украине, из которых информацию приходилось вытягивать клещами. Епископ Панфильский Даниэль из США и Эдмонтонский Иларион. Оба — уроженцы Западной Украины: Ивано-Франковск и Львов.Между журналистами, которые все три дня дежурили по разные стороны единственного дерева на открытой территории Патриархата, напряжение нарастало. Вот одна из украинских корреспонденток дает понять, что российская пресса задает не те вопросы.Нарастание такого же напряжение на самой Украине — сейчас главная опасность. За последние четыре года, по информации митрополита Бориспольского, на Украине раскольниками при поддержке националистов были захвачены около 50 храмов. Доставалось и православным активистам. На Валентина Лукияника, который выступал в центре Киева против вмешательства украинский властей в дела Церкви, сталкиваясь с полицией, после акции напали радикалы.О том, чтобы не допустить ничего подобного, сейчас молятся, пожалуй, во всех церквях Украины."Украине это несет огромную опасность. Для нас, верующих Украинской Православной Церкви, важно другое: наш глава — сам Господь Иисус Христос, наша мать — Святая Церковь. Наши добрые пастыри — это наши первосвященники, которых мы слышим и знаем и за которыми много лет идем. И этим все сказано", — подчеркнула игуменья Серафима, настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря.Украинский вопрос будет и дальше рассматриваться Священным Синодом Константинополя. Следующий собор иерархов — через месяц.Несмотря на то что новости, приходящие из Константинопольского Патриархата уже давно превратились из церковных в политические, люди идут и идут в храмы. В собор Святого Георгия в Стамбуле приезжают и туристы, и паломники и из России, и из Украины. Вне зависимости от решения по поводу автокефалии они приходят сюда каждый со своим на душе и зажигают свечи.