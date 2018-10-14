Взрывы боеприпасов на складе в Черниговской области Украины, которые последовали после случившегося 9 октября пожара, повредили 80 домов в десяти населенных пунктах.

В Черниговской области (Украина) 9 октября случился пожар, после которого произошли взрывы на складе боеприпасов. Киев рассматривает это как диверсию.80 домов в 10 населенных пунктах повреждены. Проводится их обследование.В Ичнянском районе газа нет у 3,7 тысячи абонентов.В ночь на 9 октября 2018 года на арсенале в Черниговской области начался пожар и взрывы боеприпасов. 63 человека обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.