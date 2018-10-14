В последнем боксерском поединке американец победил техническим нокаутом бойца UFC Конора Макгрегора, ирландец 7 октября уступил Нурмагомедову

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру, при этом не уточнив по правилам какого вида спорта он хочет провести поединок. Видео со словами россиянина опубликовал в своем Instagram боксерский менеджер Деджуан Блэйк.Нурмагомедов 7 октября победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. На его счету 27 побед в 27 боях. Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках, что до недавнего времени считалось рекордом. В последнем боксерском поединке американец победил техническим нокаутом Макгрегора."Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27, - сказал он. - Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет?!""В этих джунглях есть только один король - и это, конечно, я, - добавил россиянин. - Потому что он не смог положить на ринг Макгрегора, а я сделал это легко".