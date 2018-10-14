Партия Ангелы Меркель ХСС теряет парламентское большинство на местных выборах в Баварии, передает канал Россия 24. Она набирает 35 процентов, на втором месте, по данным экзитполов, партия зеленые. Действующий премьер региона уже назвал поражение прискорбным и пообещал сделать выводы из этого.

Партия Ангелы Меркель ХСС теряет парламентское большинство на местных выборах в Баварии, передает канал "Россия 24". Она набирает 35 процентов, на втором месте, по данным экзитполов, партия "зеленые". Действующий премьер региона уже назвал поражение прискорбным и пообещал сделать выводы из этого.Бавария — самая богатая федеральная земля Германии, и многие избиратели говорят, что текущая политика канцлера Ангелы Меркель, в первую очередь, по мигрантскому вопросу разочаровала их.Как заявил один из избирателей, проблемы ХСС связаны с национальной политикой — из-за нее вся партия страдает. Но он надеется, что ультраправые или левые не получат большинство. Лучшим вариантом была бы коалиция. Вероятно, в итоге и будет центристская коалиция. В ней сдерживающие факторы разных участников помогут исправить ситуацию