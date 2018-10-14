Британский сайт Bellingcat не расследовал предполагаемое отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а только слил информацию, полученную перед выступлением делегации Великобритании на Генассамблее ООН. Об этом рассказала в интервью телеканалу Россия 1 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британский сайт Bellingcat не расследовал предполагаемое отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а только "слил" информацию, полученную перед выступлением делегации Великобритании на Генассамблее ООН. Об этом рассказала в интервью телеканалу "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Сайт Bellingcat шесть месяцев молчал и не выдал ни одного материала, который бы увязывал инцидент в Солсбери с какими-то конкретными людьми, напомнила Захарова. "Он просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН", — пояснила она.Bellingcat, говорит Захарова, как и в истории со сбитым на Украине малайзийским "Боингом" выдавал за результаты своего расследования материалы, предоставленные западными спецслужбами. Однако никакого расследования по Солсбери и Эймсбери нет, подчеркнула она: речь идет об использовании псевдо-СМИ для распространения подобных информационных сливов.Великобритания обвинила в покушении на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT опровергли обвинения в их адрес и рассказали, что были в Солсбери в качестве туристов.Британская The Daily Telegraph позже заявила со ссылкой на совместное с Bellingcat расследование, что под именем Руслана Боширова скрывается 39-летний полковник, Герой России Анатолий Чепига. Затем сайт Bellingcat сообщил, что под именем Александра Петрова якобы скрывается 39-летний офицер российской военной разведки Александр Мишкин.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Кремль не будет участвовать в дальнейших дискуссиях со СМИ о деле Скрипалей. По его словам, Россия с самого начала предлагала совместно расследовать инцидент в Солсбери, но это желание Москвы не встретило взаимности, и российские власти до сих пор лишены возможности получить какие-либо материалы о предполагаемом покушении на Скрипалей.