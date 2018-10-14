Защитник испанской Барселоны Жорди Альба не получил вызова в сборную Испании на матчи Лиги наций из-за сложных взаимоотношений с главным тренером красной фурии Луисом Энрике. Об этом сообщил экс-игрок Барсы Алейш Видаль.

Защитник испанской "Барселоны" Жорди Альба не получил вызов в сборную Испании на матчи Лиги наций из-за сложных взаимоотношений с главным тренером "красной фурии" Луисом Энрике. Об этом сообщил экс-игрок "Барсы" Алейш Видаль, который сейчас уже выступает за "Севилью"."Луис Энрике имеет непростой характер. У меня с ним поначалу тоже было не все в порядке, — сказал Видаль, которого цитирует Спортбокс.Ru со ссылкой на El Desmarque. – Несмотря на это он классный тренер – у меня при нем были и взлеты, и падения и последних, пожалуй, было больше. Что касается отсутствия в команде Альбы, на мой взгляд лучшего левого защитника Испании, то у них с Луисом сложные отношения".Напомним, что Альба перестал привлекаться в национальную команду после того, как Энрике стал главным тренером Испании.