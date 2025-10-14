Работы являются плановыми и необходимы для поддержания оборудования в исправном состоянии.

Жителей Владимирской области предупреждают о временном прекращении телерадиовещания в ночь на 20 октября. Отключение связано с проведением плановых профилактических работ на объекте связи РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть).Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что работы будут проходить на передающем объекте, расположенном в населенном пункте Быково Судогодского района.В связи с необходимостью отключения технических средств, транслирующих программы, 20 октября 2025 года возможны перерывы в вещании. Время отключения: с 01:00 до 10:00 по московскому времени, в администрации города.Отключение затронет программы первого мультиплекса (РТРС-1) и второго мультиплекса (РТРС-2) цифрового эфирного телевидения.Работы являются плановыми и необходимы для поддержания оборудования в исправном состоянии. Зрителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.