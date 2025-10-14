Ранее фигурант уже был осужден за публичные призывы к терроризму.

Во Владимирской области пресекли финансирование экстремистов. Подробности рассказали в пресс-службе УФСБ по региону. 48-летний житель Владимира перевел около 10 тысяч рублей в криптовалюте на счет запрещенной организации.По версии следствия, он сделал это в 2023 году, зная о незаконности деятельности организации и выражая ей свою поддержку. В октябре 2025 года в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности».Отмечается, что ранее фигурант уже был осужден за публичные призывы к терроризму в интернете и отбывал наказание в колонии.