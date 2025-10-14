В ООН решался вопрос,кто по национальности были Адам и Ева.Первыми слово берет французская делегация:
-У нас есть бесспорное доказательство,что они были французами, потому, что Ева, как истинная мадемуазель, отказалась от рая ради Адама!
Вторыми были англичане:
-Они были англичанами, потому, что Адам, как истинный джентльмен поделился с Евой яблоком!
Далее слово взял представитель Советского Союза:
-Господа,а у нас четыре довода, что они оба из СССР, потому что:
1.У них было одно яблоко на двоих.
2.У них практически не было одежды.
3.Они получали указания сверху.
4.Они верили, что живут в раю.
Предлагаю единогласно проголосовать!
