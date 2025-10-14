Они наняли на работу на местном предприятии граждан Кубы в возрасте от 28 до 58 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении двух братьев из Александровского района, которые обвиняются в организации незаконной миграции. По версии следствия, 62-летний и 59-летний жители региона незаконно привлекли к работе на своем предприятии граждан Кубы и предоставили им жилье без необходимых разрешительных документов.Как следственное управление УМВД России по Владимирской области, противоправная деятельность была выявлена сотрудниками регионального УФСБ.По данным следствия, братья с марта 2024 по апрель 2025 года наладили схему незаконного привлечения иностранной рабочей силы. Они наняли на работу на местном предприятии граждан Кубы в возрасте от 28 до 58 лет.Обвиняемые переоборудовали помещения на территории предприятия под жилые, оснастив их спальными местами и бытовыми приборами, и предоставили их иностранцам для проживания.Фигуранты знали, что у привлеченных работников нет разрешительных документов ни на проживание, ни на осуществление трудовой деятельности на территории России.Двум жителям Александровского района предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемой статьей, составляет лишение свободы на срок до десяти лет.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .