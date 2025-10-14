В 2025 году он выпадает на вторник.

14 октября православный мир отмечает один из великих праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В 2025 году он выпадает на вторник. Этот день, известный в народе как «Покров день» или «Первое зазимье», является ключевой датой, символизирующей защиту, окончание осенних работ и начало свадебного сезона. Подробнее в материале vlad.aif.ru.История праздникаСогласно преданию, во время осады Константинополя войсками противника, жители города укрылись во Влахернском храме, где проходило всенощное бдение. Среди молящихся были святой Андрей Юродивый и его ученик.Во время богослужения они увидели явление Девы Марии, возвышающейся над вратами иконостаса. Вместе с ней были Иоанн Креститель, Иоанн Богослов и другие святые. Пресвятая Богородица вознесла молитвы, а затем сняла со своей головы омофор (покрывало, широкое одеяние, носимое на плечах) и простерла его над молящимися, тем самым взяв их под свою защиту. Вскоре после этого вражеские войска отступили. Это чудо было истолковано как незримое заступничество Богородицы за всех верующих.На Руси праздник особое значение. Считается, что его учредил князь Андрей Боголюбский в память о заступничестве Девы Марии во время победы над волжскими булгарами в 1164 году.Народные традиции: от осеннего труда до свадебного сезонаВ народном календаре Покров имеет множество названий – Свадебник, Покрова, Первое зазимье, — и знаменует собой переходный период:Покров день традиционно завершал полевые и сельскохозяйственные работы, а также выпас скота. Жители деревень активно готовились к наступающим холодам.С этого дня вплоть до начала Рождественского поста начинался активный свадебный сезон. Считалось, что брак, заключенный на Покров, будет крепким и счастливым.Девушки, мечтающие поскорее выйти замуж, приходили в храм и ставили свечку, обращаясь к Богородице (иногда к Параскеве Пятнице) с молитвой о скорейшем супружестве. Существовало поверье: кто первым поставит свечу, тот раньше остальных выйдет замуж.Хозяйки проводили обряды по подготовке дома к зиме. Молодые женщины сжигали старые вещи и соломенные постели, а старухи — изношенные лапти, чтобы обеспечить себе здоровье и благополучие. Матерей также было принято обливать детей водой через решето на пороге дома, чтобы защитить их от зимних простуд и болезней.Народные приметы: предсказание зимыПокров день был важным метеорологическим ориентиром. Крестьяне внимательно следили за погодой, чтобы предсказать, какой будет предстоящая зима: «на Покров до обеда – осень, а после обеда – зима».Если в этот день выпадал снег, это предвещало снежную и холодную зиму.Если листья с деревьев полностью облетели, зима будет легкой и снежной; если остались — ожидались сильные морозы.Ветер с севера обещал холодную и снежную зиму, с юга – теплую, а с востока или запада — суровую.Если журавли улетели до Покрова, зима будет холодной; если после — теплой.Что строго нельзя делать на ПокровПокров — , который требует духовной сосредоточенности и отдыха от тяжелых дел. В этот день категорически не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Запрещены уборка, стирка, шитье, вязание, копание земли, а также любые другие серьезные хозяйственные работы. Весь день следует посвятить молитве и отдыху.Нельзя сквернословить, грубить, ругаться с близкими, поскольку считается, что это притягивает в дом несчастья.Праздник должен проходить в радости, благодарности и хорошем настроении. Жалобы на судьбу и плохое настроение считались неприемлемыми.Считалось, что невыполненные обещания или долги, данные на Покров, могут привести к финансовым трудностям в будущем.Несмотря на то, что это не постный день, рекомендуется соблюдать умеренность в еде и напитках для духовного очищения.Что обязательно нужно сделатьУтром верующие обязательно посещают богослужение, ставят свечи и молятся Пресвятой Богородице о здоровье, мире, благополучии и, конечно, о замужестве.На Покров принято накрывать праздничный стол и угощать гостей, соседей и близких. Щедрость в этот день считалась залогом достатка в следующем году.Семьи молятся о защите своего дома и своих близких, особенно о тех, кто находится на воинской службе или в дальней дороге.Это лучший день для начала свадебных приготовлений, сватовства и планирования бракосочетания.