В сети появилось фейковое видео, утверждающее, что собранная ими гуманитарная помощь продается на рынках Белгорода.

Жители Владимирской области столкнулись с дезинформацией. В сети появилось фейковое видео, утверждающее, что собранная ими гуманитарная помощь продается на рынках Белгорода. Фейк разоблачилОказалось, ролик является дипфейком. Оригинальное видео – это выступление Авдеева после прямой линии, опубликованное в его Telegram-канале.Специалисты отмечают типичные признаки подделки: измененный голос, неестественная мимика, скачки изображения и рассинхрон звука с движением губ. Призываем доверять только официальным источникам информации.