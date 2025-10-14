Официально праздник был учрежден указом президента РФ Владимира Путина.

День отца — сравнительно молодой, но важный семейный праздник в России. Он призван укрепить институт семьи, подчеркнуть значимость отцовства и выразить благодарность мужчинам, которые вдохновляют детей своим примером, заботой и ответственностью.В России День отца в 2025 году отмечается 19 октября.Праздник имеет плавающую дату и ежегодно выпадает на третье воскресенье октября.Официально праздник указом президента РФ Владимира Путина № 573 от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».До 2021 года праздник отмечался на региональном уровне в разных числах (например, в Москве с 2014 года, в Якутии с 1999 года), но федерального статуса не имел. При принятии решения на общероссийском уровне было выбрано именно третье воскресенье октября.