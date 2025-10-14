Семья ждала землю с 2023 года.
В Коврове Владимирской области многодетная семья, воспитывающая троих детей, один из которых – инвалид, наконец получила земельный участок для строительства дома. Об этом
С февраля 2023 года, семья не могла добиться его предоставления от администрации города. Ковровская городская прокуратура Владимирской области провела проверку по обращению жительницы и выяснила, что права семьи на социальную поддержку нарушены.
После обращения прокуратуры в суд, многодетной семье был предоставлен участок, полностью обеспеченный необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.