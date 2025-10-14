Семья ждала землю с 2023 года.

В Коврове Владимирской области многодетная семья, воспитывающая троих детей, один из которых – инвалид, наконец получила земельный участок для строительства дома. Об этомС февраля 2023 года, семья не могла добиться его предоставления от администрации города. Ковровская городская прокуратура Владимирской области провела проверку по обращению жительницы и выяснила, что права семьи на социальную поддержку нарушены.После обращения прокуратуры в суд, многодетной семье был предоставлен участок, полностью обеспеченный необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.