20-летнего владимирца поймали на поджоге машин в столице. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Москвы, в дежурную часть по Головинскому району поступило сообщение о возгорании автомобиля. Неизвестный поджег иномарку, припаркованную во дворе дома на Лихоборской набережной. Сотрудники уголовного розыска задержали поджигателя. Оказалось, он работал по наводке сообщников, предположительно жителей Украины. Владимир Васенин, начальник УИиОС ГУ