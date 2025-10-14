Зафиксировано 50 IT-преступлений.

За прошедшую неделю во Владимирской области зафиксировано 50 IT-преступлений. Мошенники обманом выманили у жителей региона более 25 миллионов рублей. Об этомСреди пострадавших — 50-летняя жительница Александровского района, которая лишилась полутора миллионов, поверив в необходимость декларирования средств. Похожая история произошла с пенсионеркой из Мурома, отдавшей мошенникам почти четыре миллиона рублей.В Александрове 86-летняя женщина передала аферистам более миллиона рублей под предлогом «защиты» своих сбережений после звонка на стационарный телефон. Также жертвами обмана стали жительница Кольчугинского района, потерявшая более 1,3 миллиона рублей, поверив в быстрый заработок, и жительница Владимира перевела свыше 5 миллионов за несуществующий автомобиль.