С 1 ноября жители Владимира могут лишиться автобусных маршрутов №5 и №36. Причиной возможной приостановки работы транспортной компании стал предстоящий снос автобазы на улице Мира, где перевозчик «Виктория» размещает свой подвижной состав. Территорию готовят под строительство нового Дворца спорта. Собственникам участков у перекрестка улицы Мира и проспекта Строителей дали чуть больше недели, чтобы те добровольно