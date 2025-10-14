Произведения искусства посвящены 80-летию Великой Победы и году защитника Отечества.

«Т Плюс» нанесла граффити на производственных объектах тепловых сетей во Владимире и Иванове. Произведения искусства посвящены 80-летию Великой Победы и году защитника Отечества.Во Владимире мурал на здании по Лыбедской магистрали стал кульминацией конкурса «Герои фронта и тыла тогда и сейчас». Здесь художники реализовали композицию, вдохновением для которой послужила работа победителя Евы Кузнецовой «Долгожданная встреча». На ней энергетик, труженик тыла возвращается домой после смены, его встречает дочка. Тем временем на перрон прибывает Поезд Победы, где солдата также встречают родные.В Иванове тематический рисунок украсил павильон по Кохомскому шоссе в районе Областной больницы. Картина показывает возвращение победителя домой на родную ивановскую землю. Она наполнена солнечным светом и надеждой на долгую мирную жизнь.Замысел энергетиков воплотил в жизнь художник Фёдор Карпов. Его работы преобразили объекты тепловых сетей и стали настоящим городским украшением обоих регионов.Реклама. ПАО «Т Плюс».