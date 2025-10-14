По данным полиции, все трое фигурантов полностью признали свою вину.

Следственный отдел МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершил расследование и направил в суд уголовные дела в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в незаконном хранении и сбыте синтетических наркотиков.Фигурантам — 27-летней женщине, 22-летнему молодому человеку и 35-летней женщине — инкриминируют преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств в значительном размере и хранением в крупном размере (ч. 3 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ).Противоправная деятельность первой обвиняемой, 27-летней жительницы, была пресечена в апреле текущего года.В результате оперативных мероприятий она сбыла синтетический наркотик (эфедрон массой 0,93 грамма) гражданину, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии.Позже, в мае и июле, сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали еще двух жителей Гусь-Хрустального, в пресс-службе УМВД по региону.У 22-летнего молодого человека в кармане шорт был обнаружен сверток с амфетамином массой 1,12 грамма. У 35-летней женщины из кармана поясной сумки изъяли аналогичное вещество массой 1,88 грамма.По данным полиции, все трое фигурантов полностью признали свою вину.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .