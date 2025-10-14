Растение было обнаружено на 75 квадратных метрах.

Во Владимире, на улице Мира, 46, Россельхознадзор выявил очаг амброзии полыннолистной — сорняка, известного своими аллергенными свойствами. Растение было обнаружено на 75 квадратных метрах. После находки специалисты оперативно установили карантинную зону площадью 14 гектаров. Владельцу участка направлено предписание об уничтожении опасного сорняка. Это делается для предотвращения распространения аллергена и сохранения здоровья жителей.