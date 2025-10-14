Зверь ходил по мокрой песчаной дороге возле озера Малые Гаравы.

Владимирская свежие фотографии из Клязьминско-Лухского заказника, сделанные 9 октября. На снимках отчетливо видны следы крупного представителя семейства псовых. Зверь ходил по мокрой песчаной дороге возле озера Малые Гаравы.Специалисты предполагают, что это могли быть следы волка, что вполне объяснимо: в заказнике обитает несколько волчьих стай, есть даже места их размножения, и регулярно появляются как взрослые особи, так и молодые хищники.Однако, посетителям заповедника не стоит паниковать: волки, как правило, осторожны и избегают встречи с человеком. Тем не менее, всегда нужно помнить, что в заказнике гости — это люди, а животные — полноправные хозяева.