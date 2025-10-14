У каждого экспоната своя история создания и уникальная техника исполнения.

У каждого экспоната своя история создания и уникальная техника исполнения. Выставку СфумАто открыли сегодня в музее Казанского Кремля. Экспозиция включает более 20 полотен и скульптур именитого художника Юрия Купера. В этом году ему исполнилось 85 лет, и он продолжает удивлять и творить по сей день. Поздравить юбиляра и увидеть легендарные произведения пришли искусствоведы, критики и просто любители живописи. Арина Тыринова была одной из первых посетителей выставки.Картина Снег впечатляет эффектом дополненной реальности. Такой результат достигается многослойностью – всё продумано до мельчайших деталей: белый покров на пейзаже выглядит как настоящий. Он выполнен из специального материала, напоминающего тот, которым украшают новогодние открытки. Это одна из работ на выставке СфумАто. Ее открыли в Галерее присутственных мест Казанского Кремля. Здесь представлено более 20 произведений Юрия Купера. В этом году художнику, графику и сценографу исполнилось 85 лет.У каждой картины своя история. Например, легендарное произведение Купера Перо выполнено в смешанной технике – акриловые краски наносились прямо на стекло.Живопись заключается в том, чтобы находить красоту в простых вещах, в их романтике. Мы видим, что всё очень простое и красивое. Интересно выглядит техника многослойности – она придает работам глубину, – отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа Айдар Салимгараев.Жизнь и творчество Юрия Купера неразрывно связаны со сценой Большого театра. Он работал художником-постановщиком и создал сценографию для оперы Александра Сокурова Борис Годунов. Купер был номинирован на премию Золотая маска. Среди экспонатов галереи также представлены его скульптуры и проекции театральных залов.Я просто привык, что каждый день с утра еду в мастерскую и приступаю к работе. Часто говорят, что художник должен творить в порыве вдохновения, но я считаю, что это ложное понятие. Любое творчество начинается с работы, а вдохновение приходит уже потом, а иногда и нет. Это порыв души, – подчеркнул художник Юрий Купер.Посетить выставку СфумАто можно до 15 марта.