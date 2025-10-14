- Садитесь, девушка, к нам в машину.
- Хихихи. Покататься приглашаете, мальчики?
- Зачем вы с нами коккетничаете? Садитесь в машину и все.
- Щас!! Я что совсем дура , что ли - садиться в машину с шестнадцатью парнями? У меня не такое воспитание. Мне мама тысячу раз говорила...
- Да плевать, что тебе мама говорила. Садись в машину и поехали.
- Куда поехали? За город небось поедем?
- За город, за город. Садись.
- Ага. Я и шестнадцать парней поедем за город. Миленькое времяпровождение. А чего куда-то ехать? Может вы меня прямо тут изнасилуете, чтобы мне потом недалеко было домой возвращаться? Мне мама тысячу раз...
- Да кто тебя собирается насиловать? Садись.
- Ага, ага. Никто не будет насиловать. Посидим, песенок под гитарку попоем.. Слышал
еще анекдот!