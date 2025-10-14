В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике.

Сразу две спортивные школы Владимира привезли медали с крупных всероссийских соревнований, проходивших в Санкт-Петербурге и Сочи. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки в художественной гимнастике и легкой атлетике, в администрации города.В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золотой Петербург», собравшие 540 спортсменок из 25 регионов страны. Воспитанницы СШОР №5 города Владимира добились следующих результатов.Алина Галочкина, выступавшая по программе Мастера спорта (МС) в индивидуальном зачете, завоевала золотую медаль.Бронзу в групповом упражнении получила юниорская сборная команда Владимирской области (программа КМС). В состав команды вошли Алена Ханина, Полина Рыжова, Анастасия Гарманова, Анастасия Шабалина, Анна Анфимова и Таисия Пахомова.В это же время в Сочи отличились спортсмены СШОР №4 города Владимира, выступавшие на всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных» (среди юношей и девушек до 16 лет).Команда «Образовательный центр №3», в составе которой были Николай Доронкин, Глеб Соколов, Иван Самодуров и Павел Сажин, заняла первое место среди городских общеобразовательных учреждений России.