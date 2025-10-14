К активистам «Народного фронта» обратилась инициативная группа жителей деревни Панюкино Ковровского района. Люди считают, что в заказнике «Клязьминский» Владимирской области исчезает

К активистам «Народного фронта» обратилась инициативная группа жителей деревни Панюкино Ковровского района. Люди считают, что в заказнике «Клязьминский» Владимирской области исчезает редкое животное — русская выхухоль. Ссылаясь на данные министерства природопользования и охраны окружающей среды, общественники утверждают, что численность вида сократилась катастрофически — с 1070 особей в 1999 году до всего 14 в 2022-м. За