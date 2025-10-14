Авария произошла 13 октября, в 11.30 у Химзавода во Владимире. По информации отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, 69-летний водитель автомобиля “ТагАЗ” двигался в

Авария произошла 13 октября, в 11.30 у Химзавода во Владимире. По информации отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, 69-летний водитель автомобиля “ТагАЗ” двигался в сторону улицы Добросельской, но в какой-то момент выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную опору. В результате сам водитель и его пассажир 72 лет с травмами различной степени