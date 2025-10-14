Всего в авариях за этот период пострадали 37 человек.

Прошедшая неделя обернулась трагедией на дорогах Владимирской области. По данным региональной Госавтоинспекции, в 33 дорожно-транспортных происшествиях 5 человек погибли, включая одного несовершеннолетнего.Всего в авариях за этот период пострадали 37 человек, среди них — 4 ребенка. Кроме того, полицией было оформлено 314 происшествий с материальным ущербом.Самое трагическое происшествие, приведшее к смерти водителя, случилось в Александровском районе 12 октября около 17:00. На 17-м километре автодороги «Колокша – Верхние Дворики – Покров – Долгополье» водитель автомобиля «Ниссан» (1986 г.р.) не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет, где произошло опрокидывание. Водитель скончался на месте происшествия.6 октября 75-летний водитель «КИА Спортридж», выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу «КИА Соренто». В результате столкновения пострадал пассажир второго автомобиля.Во Владимире 7 октября водитель «Газели» (1974 г.р.), начиная движение от края проезжей части на улице Полины Осипенко, не пропустил попутную «АУДИ». От удара водитель «Газели» был госпитализирован.Кроме того, как в пресс-службе УМВД по региону, сотрудники Госавтоинспекции области выявили 91 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказались от медицинского освидетельствования.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .