Губернатор Александр Авдеев объявил о начале публичного обсуждения.

Стадион «Торпедо» готовится к масштабной реконструкции, в результате которой на его месте появится современный многофункциональный спортивный комплекс. Губернатор Александр Авдеев о начале публичного обсуждения: жителям региона предложено выбрать один из пяти вариантов дизайна фасада.Глава региона провел рабочее совещание с потенциальным инвестором — компанией «ТРАНСПРОЕКТ Групп», с которой было подписано соглашение на ПМЭФ-2025. Инвестор представил доработанные проекты фасадов с учетом предыдущих замечаний.По словам Александра Авдеева, новый стадион будет рассчитан на 10 тысяч мест и сможет принимать не только футбольные матчи, но и крупные всероссийские соревнования.Проект предусматривает всю необходимую инфраструктуру: залы для фитнеса и занятий танцами, комфортное общежитие, а также гостиницу для спортсменов.Глава региона подчеркнул, что новая арена должна «гармонично вписаться в городской ландшафт».