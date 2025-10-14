СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Мурома, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Мурома, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Инцидент произошел летом этого года у одного из ночных клубов города. По данным следствия, 28 июня двое рабочих из страны СНГ, находившиеся в Муроме, стали свидетелями драки у входа в клуб. Когда