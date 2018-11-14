Местная жительница направила в отдел по вопросам миграции более 10 уведомлений о прибытии уроженцев иностранных государств.

Дознавателями ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела в отношении 36-летней безработной жительницы города Покров, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Полицейскими установлено, что в ноябре текущего года местная жительница направила в территориальный отдел по вопросам миграции в общей сложности одиннадцать уведомлений о прибытии уроженцев иностранных государств с указанием места их проживания в своей квартире в городе Покрове. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, у женщины не было.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Полицейскими устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.