В 55-й день рождения Лолита Милявская объявила о том, что выходит на пенсию и меняет свои роскошные апартаменты в Москве на жизнь в деревне в Болгарии. Ведущий Прямого эфира Андрей Малахов отправился в гости к певице, чтобы поговорить о жизни, которая была до 55-ти, какие у нее планы на будущее.

В свой 55-й день рождения Лолита Милявская объявила о том, что выходит на пенсию и меняет свои роскошные апартаменты в Москве на жизнь в деревне в Болгарии.Ведущий "Прямого эфира" Андрей Малахов отправился в гости к певице, чтобы поговорить по душам о жизни, которая была до 55-ти, какие планы на будущее, и посмотреть, как выглядит "Ноев ковчег" – именно так назвала Лолита свой дом.Лолита призналась, что уже давно хочет тишины, и дом певицы в болгарской деревне – вовсе не замок, а по соседству не живут другие звезды российского шоу-бизнеса.Дизайн они вместе с мужем Дмитрием придумывали сами, сами же и приводили в порядок территорию вокруг дома.Говоря о своем душевном состоянии, Лолита признается, что хоть в жизни с Дмитрием у них было разное (вплоть до, казалось бы, разрыва), но все наладилось.И теперь вот уже год, признается певица, она каждый день просыпается с ощущением: какое счастье, что Дмитрий есть в ее жизни.Рассказала Лолита и о том, что была в истерике, когда год назад ее не пустили на Украину, где живут мама и дочь певицы, но сейчас она успокоилась.А мама, говорит Лолита, возможно, даже подсознательно рада этому – так ей больше покоя.Когда же зашел разговор об Иосифе Кобзоне, то Лолита призналась: она плакала, узнав о его смерти.Певица вспоминает период в своей жизни, когда после распада дуэта "Академия" Кобзон ей очень помог: давал мудрые советы и "нянчился по-мужски".Какие самые главные слова — советы дал ей в тот тяжелый период Иосиф Кобзон? Что сделала Лолита, когда увидела, что строители вставили в ее болгарском доме окна задом наперед? Почему не захотела пойти в политику, что планирует сделать, получив социальную карту москвича, и планирует ли рожать ребенка?В 55-й день рождения певицы "Прямой эфир" и Андрей Малахов – в гостях у Лолиты Милявской в ее болгарском доме.