Министр энергетики РФ Александр Новак уверен, что не нужно резко реагировать на разовые колебания цен на нефть.

Министр энергетики РФ Александр Новак уверен, что не нужно резко реагировать на разовые колебания цен на нефть, передает "Интерфакс".Комментируя резкое падение цен на нефть до $65 за баррель, Новак заявил, что в настоящее время рынок достаточно волатильный. Он напомнил, что недавно также резко стоимость барреля поднималась вверх, и сейчас она идет вниз.По его словам, необходимо в долгосрочном периоде посмотреть, как будет стабилизироваться цена, потому что резко реагировать на какие-то базовые колебания для участников рынка не совсем правильно. Он отметил, что если взять в среднем по году цену — она составляет сегодня порядка $70 за баррель.Новак напомнил, что на министерском комитете сделки ОПЕК+ удалось достичь договоренности продолжить мониторинг ситуации на рынке нефти и принять окончательное решение по уровням добычи в декабре.По его словам, необходимо мониторить рынок в течение ноября. В начале декабря состоится встреча министров, на которой речь пойдет о ситуации на рынке, как она будет складываться к тому времени, и какие прогнозы по зимнему периоду, первому и второму кварталу.По словам главы Минэнерго, зимой может наблюдаться традиционный сезонный профицит предложения нефти на рынке.