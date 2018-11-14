Зеленый змий изводит артиста. Особенно жаль, что это не единственный его порок.

"Зеленый змий" изводит артиста. Особенно жаль, что это не единственный его порок.В творческой биографии Бориса Щербакова почти две сотни ролей в кино, десятки созданных им образов на сценах разных театров, работал на Первом канале. Но вот какой он по ту сторону рампы? Оказывается, у него такие же проблемы, как и у простых людей. И вредные привычки такие же."У меня полно пороков, – цитирует артиста журнал – Курение. Пьянство. Но вы знаете, я бы на месте генетиков исследовал в первую очередь тех людей, кто пережил блокаду. Вот у них какая-то другая закалка!"Вообще, пьянство в актерском мире – явление частое. И для многих звезд кино пристрастие к алкоголю закончилось трагедией. Так Елена Майорова, знакомая по фильму "Одиноким предоставляется общежитие, алкогольное пристрастие оправдывала нелегкой судьбой, неразделенной любовью, постоянным одиночеством. В 39 лет, актриса, находясь под действием спиртного, облила себя бензином и подожгла. Актер Николай Еременко из фильма "Пираты ХХ века" в 2001 году умер от инсульта, который был вызван длительным злоупотреблением спиртного. Андрей Краско считал алкоголь главным союзником для снятия стресса после тяжелого рабочего дня. Постепенно это переросло в привычку, а вскоре стало настоящей зависимостью. Актер картины "72 метра" ушел из жизни дожив до 49 лет. Владимир Высоцкий всегда имел проблемы с алкоголем, из-за чего случались скандалы в театре на "Таганке", где играл Высоцкий, и на съемочной площадке фильмов. После выxода книги Марины Влади узнали и об употреблении актером наркотиков. А Виктора Косых убила смертельная доза алкоголя. Вскрытие показало, что из-за огромного количества выпитого накануне спиртного, у Косых произошло кровоизлияние в мозг, что и привело звезду "Неуловимых мстителей" к летальному исходу.