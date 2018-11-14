Капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин признался, что своими выступлениями за клуб из столицы США он уже вписал свое имя в историю кэпс. Российский нападающий уверен, что пока не ожидает покорения нового рубежа.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что своими выступлениями за клуб из столицы США он уже вписал свое имя в историю "кэпс". Российский нападающий уверен, что пока не ожидает покорения нового рубежа."Никто не принимал участия в 1000 матчей за "Вашингтон" и поэтому мое имя навсегда вписано в историю клуба, – приводит слова Овечкина Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт НХЛ. – Не могу сказать, какой рубеж ожидаю в дальнейшем. Но когда подойду к какому-нибудь новому рекорду, то уже можно и подумать об этом".Напомним, что Овечкин выступает за "Кэпиталз" с 2005-го года. Перерыв в выступлениях произошел лишь в сезоне 2012/13, который был связан с локаутом в НХЛ. В прошлом сезоне Ови со своими партнерами по команде впервые в своей карьере завоевал Кубок Стэнли.