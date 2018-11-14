После
промежуточных выборов американским политикам не до санкций. Анонсированный на
конец ноября удар по России конгрессмены решили отложить до конца года: новый
пакет санкционных мер вступит в силу в начале января 2019 года.
После
промежуточных выборов американским политикам не до санкций. Анонсированный на
конец ноября удар по России конгрессмены решили отложить до конца года: новый
пакет санкционных мер вступит в силу в начале января 2019 года.
России не
привыкать жить под санкциями, США и Европа вводит их чуть ли не каждый месяц,
начиная с 2014 года. Точкой отсчета стало воссоединение Крыма с Россией, затем
все новые и новые санкции применялись под разными надуманными предлогами. Малазийский
"Боинг", отравленные Скрипали, война в Донбассе… Президент Владимир Путин даже
как-то пошутил на эту тему, вспомнив и немного переиначив цитату из культового
советского фильма: "А часовню тоже мы разрушили?"
Теперь Россию
ждет передышка аж в два месяца. Влиятельное издание Bloomberg узнало о решении
Вашингтона отложить новые санкции против Москвы как минимум до Нового года. По
данным агентства, сейчас у американских законодателей слишком много внутренних
вопросов – от помощи правительственным структурам до законопроектов о сельском
хозяйстве, а оставаться работать на Рождество ради второй волны антироссийских ограничений
конгрессмены не готовы.
Российскому
фондовому рынку такое решение только на руку. Новость о переносе санкций может
привести к кратковременному всплеску энтузиазма, полагает начальник
аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Эта умеренно
позитивная новость для России, потому что речь идет, в общем-то, о достаточно
техническом обстоятельстве. Появляется надежда, что вероятность принятия это
адского законопроекта, который маячил перед Россией, ослабляется", – сказал
эксперт в интервью газете "Коммерсант".
Позитивный
эффект от переноса санкций может перекрыть негатив со стороны падающей нефти.
А вот для
крупного бизнеса перенос санкций на январь 2019 года – не очень хороший знак, уверен руководитель
Центра стратегических исследований МГУ Владимир Квинт. "Эта новость, которая
усиливает неопределенность. А неопределенность – это всегда риск. Такую
неопределенность не любят инвесторы. Отток капитала усиливается. Контракты
обычно откладываются и затягиваются под разными предлогами", – сказал Квинт.
В
свою очередь независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что небольшая
отсрочка от санкций не сыграет серьезной роли.
"Преимущество, которое может получить Россия – это только время, потому
что всего лишь эти санкции будут перенесены. Здесь вопрос стоит не в том, чтобы
их не вводить или отменить, а в том, что просто они будут отсрочены", – сказал
Шабанов изданию "Слово и дело".
Тем
временем опубликованная Bloomberg новость уже оказала влияние на валютный рынок.
Курс доллара и евро в среду, 14 ноября значительно снизился на вечерних торгах,
рубль укрепил свои позиции. Российскую валюту также поддержали новости о том,
что Минфин разместил два выпуска облигаций федерального займа в общей сложности
на 10 миллиардов рублей, а на рынке падающей нефти наблюдается коррекция -
котировки барреля Brent выросли на 2,23% – до 66,46 доллара за бочку.
Напомним,
что в последний раз Министерство финансов США ввело санкции против России на
прошлой неделе – 8 ноября. В тот черный список попали девять организаций и три
физических лица. В новых санкционных
законопроектах, которые не успевает рассмотреть конгресс, речь идет о блокировке счетов российских банков и ограничениях
против госдолга страны.