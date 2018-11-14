После промежуточных выборов американским политикам не до санкций. Анонсированный на конец ноября удар по России конгрессмены решили отложить до конца года: новый пакет санкционных мер вступит в силу в начале января 2019 года.

Послепромежуточных выборов американским политикам не до санкций. Анонсированный наконец ноября удар по России конгрессмены решили отложить до конца года: новыйпакет санкционных мер вступит в силу в начале января 2019 года.России непривыкать жить под санкциями, США и Европа вводит их чуть ли не каждый месяц,начиная с 2014 года. Точкой отсчета стало воссоединение Крыма с Россией, затемвсе новые и новые санкции применялись под разными надуманными предлогами. Малазийский"Боинг", отравленные Скрипали, война в Донбассе… Президент Владимир Путин дажекак-то пошутил на эту тему, вспомнив и немного переиначив цитату из культовогосоветского фильма: "А часовню тоже мы разрушили?"Теперь Россиюждет передышка аж в два месяца. Влиятельное издание Bloomberg узнало о решенииВашингтона отложить новые санкции против Москвы как минимум до Нового года. Поданным агентства, сейчас у американских законодателей слишком много внутреннихвопросов – от помощи правительственным структурам до законопроектов о сельскомхозяйстве, а оставаться работать на Рождество ради второй волны антироссийских ограниченийконгрессмены не готовы.Российскомуфондовому рынку такое решение только на руку. Новость о переносе санкций можетпривести к кратковременному всплеску энтузиазма, полагает начальниканалитического управления банка БКФ Максим Осадчий."Эта умереннопозитивная новость для России, потому что речь идет, в общем-то, о достаточнотехническом обстоятельстве. Появляется надежда, что вероятность принятия этоадского законопроекта, который маячил перед Россией, ослабляется", – сказалэксперт в интервью газете "Коммерсант".Позитивныйэффект от переноса санкций может перекрыть негатив со стороны падающей нефти.А вот длякрупного бизнеса перенос санкций на январь 2019 года – не очень хороший знак, уверен руководительЦентра стратегических исследований МГУ Владимир Квинт. "Эта новость, котораяусиливает неопределенность. А неопределенность – это всегда риск. Такуюнеопределенность не любят инвесторы. Отток капитала усиливается. Контрактыобычно откладываются и затягиваются под разными предлогами", – сказал Квинт.свою очередь независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что небольшаяотсрочка от санкций не сыграет серьезной роли."Преимущество, которое может получить Россия – это только время, потомучто всего лишь эти санкции будут перенесены. Здесь вопрос стоит не в том, чтобыих не вводить или отменить, а в том, что просто они будут отсрочены", – сказалШабанов изданию "Слово и дело".Темвременем опубликованная Bloomberg новость уже оказала влияние на валютный рынок.Курс доллара и евро в среду, 14 ноября значительно снизился на вечерних торгах,рубль укрепил свои позиции. Российскую валюту также поддержали новости о том,что Минфин разместил два выпуска облигаций федерального займа в общей сложностина 10 миллиардов рублей, а на рынке падающей нефти наблюдается коррекция -котировки барреля Brent выросли на 2,23% – до 66,46 доллара за бочку.Напомним,что в последний раз Министерство финансов США ввело санкции против России напрошлой неделе – 8 ноября. В тот черный список попали девять организаций и трифизических лица. В новых санкционныхзаконопроектах, которые не успевает рассмотреть конгресс, речь идет о блокировке счетов российских банков и ограниченияхпротив госдолга страны.