Вооруженные конфликты с такими странами, как Россия или Китай, приведет к неприемлемым потерям среди американских солдат и могут вообще оказаться проигрышными. Так как на сегодняшний день военная мощь США снизилась до критически низкого уровня, в стране наблюдается настоящий кризис национальной безопасности.

Вооруженные конфликты с такими странами, как Россия или Китай, приведет к неприемлемым потерям среди американских солдат и могут вообще оказаться проигрышными. Так как на сегодняшний день военная мощь США снизилась до критически низкого уровня, в стране наблюдается настоящий кризис национальной безопасности, уверены авторы доклада, подготовленного специально для Конгресса Соединенных Штатов.Над этим документом трудились 12 экспертов. Среди них, например, отставной адмирал Гэри Ругхэд или бывший заместитель министра обороны США Эрик Эдельман, пишет агентство "Интерфакс".Авторы доклада также категорически не рекомендуют Штатам воевать на два фронта и обратили внимание конгрессменов на уязвимость самих США в моменты, когда их армия будет воевать в других странах.Кроме того, эксперты считают, что нынешних более чем 700 миллиардов долларов, выделенный на оборону в 2019 году, все равно не хватает. Например, необходимо повысить финансирование стратегических сил США, оптимизировать и обновить системы снабжения, связи и командования ядерного щита страны.