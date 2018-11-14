Компания Яндекс подружила свою голосовую помощницу с маркетплейсом Беру, запустившимся в мае при участии Сбербанка. Обратившись к Алисе (например, фразой Алиса, помоги купить на Беру), пользователи могут выбрать подходящий товар на площадке и оформить заказ.

Компания "Яндекс" "подружила" свою голосовую помощницу с маркетплейсом "Беру", запустившимся в мае при участии "Сбербанка". Обратившись к "Алисе" (например, фразой "Алиса, помоги купить на Беру"), пользователи могут выбрать подходящий товар на площадке и оформить заказ."С помощью Алисы можно купить любой товар из ассортимента Беру, будь то смартфон, электрочайник или стиральный порошок, — сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе "Яндекса". — Голосовой помощник предлагает уточнить параметры покупки: цвет, размер, особые характеристики и диапазон цен. Алиса оформит доставку курьером, оплатить заказ нужно будет наличными".Новая функция доступна в мобильных приложениях "Яндекса" для iOS и Android, "Яндекс.Лончере" для Android и в "Яндекс.Браузере". Однако пока возможности "Алисы" ограничены: она умеет заказывать только по одному товару, но в будущем научится собирать корзину с разными покупками, пообещали в "Яндексе". Если нужный товар в "Беру" не найдется, помощница предложит поискать его в "Яндекс.Маркете". Расплатиться за заказ посредством ассистентки также пока нельзя.В рамках акции все заказы, сделанные на "Беру" при участии "Алисы", будут доставлены бесплатно. Программа продлится с 14 ноября (0:00 по московскому времени) по 16 ноября (23:59).∎Сбербанк и "Яндекс" открыли свой интернет-магазин читайте такжеПользователи регулярно обращаются к "Алисе" с вопросами про покупки. По статистике "Яндекса", в октябре 2018-го ассистентка 2,6 миллиона раза отвечала на вопрос о том, сколько стоит тот или иной товар, опираясь на данные "Яндекс.Маркета". В среднем за месяц к Алисе с разными вопросами обращается 30 миллионов человек, сообщили в компании.