Цена на авиабилеты в Симферополь из Москвы в этом году снизился на 39%, в связи с чем Крым вошел в тройку самых популярных направлений на новогодние праздники.

Цена на авиабилет из Москвы в Симферополь снизилась почти на 40 процентов. Сейчас билет на полуостров и обратно в среднем стоит 4922 рубля. В прошлом году цена составляла 7960 рублей.По данным сервиса бронирования Biletix, по сравнению с прошлым годом Крым поднялся с шестого на второе место в рейтинге популярных направлений. В тройке лидеров — Москва-Сочи, Москва-Крым и Екатеринбург-Москва.Как сообщает РИА Нoвости Крым, отдых в Крыму предпочитают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Сургута. Сейчас Крым является одним из самых популярных направлений на новогодние праздники.По данным опроса, 21% россиян считают Крым лучшим регионом страны для отпуска. При этом 42% опрошенных считают, что лучше всего отдыхать на полуострове осенью.