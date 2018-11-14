Певица Азиза считает, что важную роль в расследовании дела об убийстве легендарного музыканта Игоря Талькова могут сыграть экстрасенсы. Своими мыслями она поделилась в интервью одному из телеканалов.

Певица Азиза считает, что важную роль в расследовании дела об убийстве легендарного музыканта Игоря Талькова могут сыграть экстрасенсы. Своими мыслями она поделилась в интервью одному из телеканалов.Исполнительница сомневается, что следователи узнают что-то новое, проведя экспертизы. Азиза утверждает, что раскрыть преступление смогут только люди, обладающие экстрасенсорными способностями. "Какие там возможны экспертизы? Дай бог, конечно, что у нас в 21-м веке появились новые методы. Может быть, экстрасенсов подключат, белых магов, ведунов каких-то? Может, они что-то скажут. Вроде Мессинга и Ванги в свое время. Я советую к ним обратиться, они точно скажут, как там было и что", – рассказала певица.У вдовы музыканта есть своя версия трагедии. Татьяна Талькова считает, что убийство могло быть совершено по политическим причинам. Известно, что в разное время виновниками трагедии называли концертного директора певца Валерия Шляфмана и бывшего гражданского мужа Азизы Игоря Малахова."У Татьяны есть свои версии произошедшего, что это и не Шляфман, и не Малахов. Мне кажется, у нее была версия чуть ли не политическая или как-то с этим связанная. Я за справедливость. Наконец-то еще раз убедятся, что зря меня так мучили", – передает ее слова .Напомним, что знаменитый исполнитель Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге за несколько минут до выхода на сцену, пишет . Инцидент произошел во время конфликта, возникшего между охранниками музыканта, его концертным директором Валерием Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым.