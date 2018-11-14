Нижняя палата в ходе пленарного заседания в среду, 14 ноября, приняла во втором, основном чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Главным финансовым документом страны предусмотрены все необходимые средства для достижения целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и в майском указе. Колоссальные средства выделяются на демографию, здравоохранение, образование, жилье и другие приоритетные направления развития страны.

Нижняяпалата в ходе пленарного заседания в среду, 14 ноября, приняла вовтором, основном чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановыйпериод 2020-2021 годов. Главным финансовым документом страны предусмотрены все необходимые средства для достиженияцелей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в посланииФедеральному собранию и в майском указе. Колоссальные средствавыделяются на демографию, здравоохранение, образование, жилье и другиеприоритетные направления развития страны.Качественная работаКаки при обсуждении любого другого нормативно-правового акта, ко второмучтению проекта федерального бюджета был подготовлен ряд поправок. Пословам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект к основномучтению был существенно доработан, что говорит о качественной работе наддокументом.Председатель нижней палаты уточнил, что всего было внесено почти 700 поправок, из них462 – кабинетом министров, 200 – депутатами."Правительственные поправки – это результат совместного труда Госдумы,Совета Федерации и правительства", – сказал Володин.свою очередь, председатель профильного думского комитета по бюджету иналогам Андрей Макаров отметил, что нижняя палата при обсуждении проекта бюджетапридерживалась двух главных задач: обеспечить распределение средств нареализацию национальных проектов, а также распределить субсидии порегионам. Законодатель отметил, что из поступивших поправок 464 былирекомендованы комитетом к принятию, 187 – к отклонению.Впервыеза последние несколько лет депутаты рассматривают профицитный бюджет.Проект главного финансового закона предусматривает в следующем годудоходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с2018 годом рост – 6,5%. Расходы составят 18 триллионов 37,2миллиарда рублей. Таким образом, на следующий год запланирован профицитбюджета в почти два триллиона рублей.Будетрасти и валовой внутренний продукт. В 2019 году он увеличится до 106триллиона рублей при темпах роста 1,3%. К 2021 году, как ожидается, ВВПдостигнет 118,4 триллиона рублей.Триллионы на нацпроектыКолоссальноеколичество средств по проекту бюджета на следующую "трехлетку" будетнаправлено на реализацию национальных проектов, в которых отражены цели изадачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в посланииФедеральному правительству и майском указе. В общей сложности в2019-2021 годах на нацпроекты будет выделено почти шесть триллионоврублей, сообщил в ходе рассмотрения проекта бюджета во втором чтенииАндрей Макаров.Большевсего средств будет выделено на демографию – более 1,5 триллионарублей. В следующем году на реализацию задач в этой сфере правительствонаправит 512 миллиардов рублей, в 2020 – 522 миллиарда, а в 2021 – 528.Деньги пойдет на финансовую поддержку семей при рождении детей, созданиеяслей, поддержку старшего поколения, укрепление общественного здоровья идругие важные цели.Большие средства будут выделены и на здравоохранение (почти 700 миллиардоврублей), жилье и городскую среду (318 миллиардов), строительствобезопасных и качественных дорог, увеличение производительности труда,развитие цифровой экономики, поддержку малого и среднегопредпринимательства. Еще одна важная статья расходов – стимулированиеэкспорта, на что будет выделено 250 миллиардов рублей.Серьезнаяподдержка ожидает также образовательную отрасль. Деньги пойдут на создание дополнительных мест в школах, втом числе на селе, ликвидацию третьей смены, рассказал Макаров. Кроме того, будетобновлена инфраструктура, появятся новые студенческие общежития.Макароввыделил две новые программы, которые нашли отражение в проекте главногофинансового закона страны – поддержка футбола и хоккея. "Это созданиеискусственных полей, крытых катков, где можно будет готовить спортсменови обеспечить возможность занятий спортом для всех граждан", – сказалпредседатель профильного думского комитета. Помощь будет оказана иобщественным организациям инвалидов (200 миллионов рублей), а также ФондуДоктора Лизы.Поддержка регионов и сельхозпроизводителейСерьезныесредства направят субъектам Федерации. Только в следующем году объеммежбюджетных трансфертов составит более 2,2 триллиона рублей и будетувеличиваться в 2020 и 2021 годах, составив к концу "трехлетки" 2,3триллиона рублей.Предусматриваютсятакже меры по стимулированию развития Дальнего Востока. Прежде всего,речь идет о субсидировании процентных ставок по кредитам. По словам Андрея Макарова, благодаря бюджетнымсредствам можно будет обеспечивать кредитные ресурсы по ставке 1%. Онвыразил надежду, что это даст стимул запуску новых инвестиционныхпроектов.Затронул Макаров и вопрос поддержки производителей сельскохозяйственной техники. Он подчеркнул, что на эти цели будут выделены дополнительные средства.свою очередь, Вячеслав Володин, развивая тему поддержки сельскогохозяйства, напомнил, что Госдума в июле этого года приняла постановлениео выделении сельхозпроизводителям дополнительных средств в связи сростом цен на горюче-смазочные материалы. Однако, посетовал председатель нижней палаты, к настоящему моменту постановление выполнено лишь частично. По словам спикера, этот вопрос будет рассмотрен в рамках рассмотрения поправок к бюджету на 2018 год.Роль Трехсторонней комиссииЗавремя рассмотрения проекта бюджета 2019-2021 значительно выросла рольТрехсторонней комиссии Госдумы, Совета Федерации и правительства,отметил Вячеслав Володин. Законодатель отметил, что ее работа фактически переводится на постоянный режим. "Вотличие от предыдущих лет, она будет работать не только ежемесячно, новозможно и чаще", – сказал спикер. Парламентарий подчеркнул, что кведению комиссии, прежде всего, отнесены вопросы межбюджетных отношений,реализации нацпроектов и госпрограмм.целом депутаты намерены активно исполнение новогобюджета, в особенности реализацию национальных проектов и госпрограмм.Оценку их выполнению будет давать думский комитет поконтролю и регламенту, отметил ранее спикер нижней палаты. Инициативабыла поддержана первым вице-премьером – министром финансов АнтономСилуановым."Намнеобходимо пересмотреть отношение к такому очень важному вопросу, какпарламентский контроль за исполнением бюджета. Было бы правильно, чтобыэта работа у нас была выстроена системно", – сказал Володин, подчеркнув,что большие возможности для этого имеются у профильных комитетов нижнейпалаты. По мнению законодателя, усиление парламентского контроляпозволит вести детальный анализ исполнения нацпроектов, повыситответственность исполнителей и поможет Минфину контролировать исполнениебюджета.Как принимается бюджетПроектстраны правительство вносит в Госдуму до 1октября. Новшество этого года связано с тем, что значительная частьматериалов по проекту нового бюджета была представлена в нижнюю палату вцифровом формате. После этого документ направляется в комитеты нижнейпалаты для внесения замечаний и предложений, а также в Совет Федерации иСчетную палату. Законопроект должен быть рассмотрен в трех чтениях втечение 60 дней.рамках первого чтения обсуждается концепция проекта закона, прогнозсоциально-экономического развития страны, объем ВВП и уровень инфляции, атакже направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики,объемы доходов и расходов, а также предельный размер внутреннего ивнешнего долга. Происходит рассмотрение документа в первом чтении. Такжепарламентарии обсуждают проекты бюджетов государственных внебюджетныхфондов – пенсионного, социального и обязательного медицинскогострахования.Вовтором чтении рассматриваются текстовая часть проекта главногофинансового закона страны и приложения, включая бюджетные ассигнованияпо направлениям, основные показатели государственного оборонного заказа,перечень субсидий субъектам. На третье, заключительное чтение,законопроект выносится с учетом бюджетных ассигнований, которые былиприняты в ходе второго рассмотрения.Окончательнопроект федерального бюджета 2019-2021 должен быть принят Госдумой до 29ноября этого года. Скорее всего, парламентарии обсудят документ в трехчтениях раньше. Как сообщил ранее Вячеслав Володин, в третьем чтениипроект закона может быть вынесен на голосование депутатов 20 ноября.