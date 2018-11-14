Нижняя
палата в ходе пленарного заседания в среду, 14 ноября, приняла во
втором, основном чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый
период 2020-2021 годов. Главным финансовым документом страны предусмотрены все необходимые средства для достижения
целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании
Федеральному собранию и в майском указе. Колоссальные средства
выделяются на демографию, здравоохранение, образование, жилье и другие
приоритетные направления развития страны.
Нижняя
палата в ходе пленарного заседания в среду, 14 ноября, приняла во
втором, основном чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый
период 2020-2021 годов. Главным финансовым документом страны предусмотрены все необходимые средства для достижения
целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании
Федеральному собранию и в майском указе. Колоссальные средства
выделяются на демографию, здравоохранение, образование, жилье и другие
приоритетные направления развития страны.
Качественная работа
Как
и при обсуждении любого другого нормативно-правового акта, ко второму
чтению проекта федерального бюджета был подготовлен ряд поправок. По
словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект к основному
чтению был существенно доработан, что говорит о качественной работе над
документом.
Председатель нижней палаты уточнил, что всего было внесено почти 700 поправок, из них
462 – кабинетом министров, 200 – депутатами.
"Правительственные поправки – это результат совместного труда Госдумы,
Совета Федерации и правительства", – сказал Володин.
В
свою очередь, председатель профильного думского комитета по бюджету и
налогам Андрей Макаров отметил, что нижняя палата при обсуждении проекта бюджета
придерживалась двух главных задач: обеспечить распределение средств на
реализацию национальных проектов, а также распределить субсидии по
регионам. Законодатель отметил, что из поступивших поправок 464 были
рекомендованы комитетом к принятию, 187 – к отклонению.
Впервые
за последние несколько лет депутаты рассматривают профицитный бюджет.
Проект главного финансового закона предусматривает в следующем году
доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с
2018 годом рост – 6,5%. Расходы составят 18 триллионов 37,2
миллиарда рублей. Таким образом, на следующий год запланирован профицит
бюджета в почти два триллиона рублей.
Будет
расти и валовой внутренний продукт. В 2019 году он увеличится до 106
триллиона рублей при темпах роста 1,3%. К 2021 году, как ожидается, ВВП
достигнет 118,4 триллиона рублей.
Триллионы на нацпроекты
Колоссальное
количество средств по проекту бюджета на следующую "трехлетку" будет
направлено на реализацию национальных проектов, в которых отражены цели и
задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в послании
Федеральному правительству и майском указе. В общей сложности в
2019-2021 годах на нацпроекты будет выделено почти шесть триллионов
рублей, сообщил в ходе рассмотрения проекта бюджета во втором чтении
Андрей Макаров.
Больше
всего средств будет выделено на демографию – более 1,5 триллиона
рублей. В следующем году на реализацию задач в этой сфере правительство
направит 512 миллиардов рублей, в 2020 – 522 миллиарда, а в 2021 – 528.
Деньги пойдет на финансовую поддержку семей при рождении детей, создание
яслей, поддержку старшего поколения, укрепление общественного здоровья и
другие важные цели.
Большие средства будут выделены и на здравоохранение (почти 700 миллиардов
рублей), жилье и городскую среду (318 миллиардов), строительство
безопасных и качественных дорог, увеличение производительности труда,
развитие цифровой экономики, поддержку малого и среднего
предпринимательства. Еще одна важная статья расходов – стимулирование
экспорта, на что будет выделено 250 миллиардов рублей.
Серьезная
поддержка ожидает также образовательную отрасль. Деньги пойдут на создание дополнительных мест в школах, в
том числе на селе, ликвидацию третьей смены, рассказал Макаров. Кроме того, будет
обновлена инфраструктура, появятся новые студенческие общежития.
Макаров
выделил две новые программы, которые нашли отражение в проекте главного
финансового закона страны – поддержка футбола и хоккея. "Это создание
искусственных полей, крытых катков, где можно будет готовить спортсменов
и обеспечить возможность занятий спортом для всех граждан", – сказал
председатель профильного думского комитета. Помощь будет оказана и
общественным организациям инвалидов (200 миллионов рублей), а также Фонду
Доктора Лизы.
Поддержка регионов и сельхозпроизводителей
Серьезные
средства направят субъектам Федерации. Только в следующем году объем
межбюджетных трансфертов составит более 2,2 триллиона рублей и будет
увеличиваться в 2020 и 2021 годах, составив к концу "трехлетки" 2,3
триллиона рублей.
Предусматриваются
также меры по стимулированию развития Дальнего Востока. Прежде всего,
речь идет о субсидировании процентных ставок по кредитам. По словам Андрея Макарова, благодаря бюджетным
средствам можно будет обеспечивать кредитные ресурсы по ставке 1%. Он
выразил надежду, что это даст стимул запуску новых инвестиционных
проектов.
Затронул Макаров и вопрос поддержки производителей сельскохозяйственной техники. Он подчеркнул, что на эти цели будут выделены дополнительные средства.
В
свою очередь, Вячеслав Володин, развивая тему поддержки сельского
хозяйства, напомнил, что Госдума в июле этого года приняла постановление
о выделении сельхозпроизводителям дополнительных средств в связи с
ростом цен на горюче-смазочные материалы. Однако, посетовал председатель нижней палаты, к настоящему моменту постановление выполнено лишь частично. По словам спикера, этот вопрос будет рассмотрен в рамках рассмотрения поправок к бюджету на 2018 год.
Роль Трехсторонней комиссии
За
время рассмотрения проекта бюджета 2019-2021 значительно выросла роль
Трехсторонней комиссии Госдумы, Совета Федерации и правительства,
отметил Вячеслав Володин. Законодатель отметил, что ее работа фактически переводится на постоянный режим. "В
отличие от предыдущих лет, она будет работать не только ежемесячно, но
возможно и чаще", – сказал спикер. Парламентарий подчеркнул, что к
ведению комиссии, прежде всего, отнесены вопросы межбюджетных отношений,
реализации нацпроектов и госпрограмм.
В
целом депутаты намерены активно исполнение нового
бюджета, в особенности реализацию национальных проектов и госпрограмм.
Оценку их выполнению будет давать думский комитет по
контролю и регламенту, отметил ранее спикер нижней палаты. Инициатива
была поддержана первым вице-премьером – министром финансов Антоном
Силуановым.
"Нам
необходимо пересмотреть отношение к такому очень важному вопросу, как
парламентский контроль за исполнением бюджета. Было бы правильно, чтобы
эта работа у нас была выстроена системно", – сказал Володин, подчеркнув,
что большие возможности для этого имеются у профильных комитетов нижней
палаты. По мнению законодателя, усиление парламентского контроля
позволит вести детальный анализ исполнения нацпроектов, повысит
ответственность исполнителей и поможет Минфину контролировать исполнение
бюджета.
Как принимается бюджет
Проект
страны правительство вносит в Госдуму до 1
октября. Новшество этого года связано с тем, что значительная часть
материалов по проекту нового бюджета была представлена в нижнюю палату в
цифровом формате. После этого документ направляется в комитеты нижней
палаты для внесения замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и
Счетную палату. Законопроект должен быть рассмотрен в трех чтениях в
течение 60 дней.
В
рамках первого чтения обсуждается концепция проекта закона, прогноз
социально-экономического развития страны, объем ВВП и уровень инфляции, а
также направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики,
объемы доходов и расходов, а также предельный размер внутреннего и
внешнего долга. Происходит рассмотрение документа в первом чтении. Также
парламентарии обсуждают проекты бюджетов государственных внебюджетных
фондов – пенсионного, социального и обязательного медицинского
страхования.
Во
втором чтении рассматриваются текстовая часть проекта главного
финансового закона страны и приложения, включая бюджетные ассигнования
по направлениям, основные показатели государственного оборонного заказа,
перечень субсидий субъектам. На третье, заключительное чтение,
законопроект выносится с учетом бюджетных ассигнований, которые были
приняты в ходе второго рассмотрения.
Окончательно
проект федерального бюджета 2019-2021 должен быть принят Госдумой до 29
ноября этого года. Скорее всего, парламентарии обсудят документ в трех
чтениях раньше. Как сообщил ранее Вячеслав Володин, в третьем чтении
проект закона может быть вынесен на голосование депутатов 20 ноября.