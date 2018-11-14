Сегодня Владимир Сипягин официально назначит нового главу

Сегодня Владимир Сипягин официально назначит нового главуГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин официально назначил нового главу областного департамента ЖКХ. Им стал Илья Потапов, который долгое время проработал заместителем начальника управления ЖКХ администрации Владимира.Илья Потапов родом из Владимира. Окончил факультет информатики и прикладной математики ВлГУ.Политикой он начал заниматься в 2014 году, когда стал советником фракции ЛДПР в Законодательном собрании области. В 2015 году он избрался депутатом Владимирского горсовета. А в 2017 году досрочно сложил депутатские полномочия по собственному желанию, после чего стал замом в управление ЖКХ.