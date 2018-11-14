Десятки тысяч водителей большегрузов лишились права въезжать в Москву в дневное время. Их пропуска аннулировали за нарушения правил перевозок и дорожного движения. Владельцы фур говорят, что вынуждены обращаться к посредникам, которые оформляют такие разрешения за деньги.

Десятки тысяч водителей большегрузов лишились права въезжать в Москву в дневное время. Их пропуска аннулировали за нарушения правил перевозок и дорожного движения. Владельцы фур говорят, что вынуждены обращаться к посредникам, которые оформляют такие разрешения за деньги.Город засыпает, водители большегрузов просыпаются. Десятки фур на стоянке теперь дожидаются ночи. Дневные пропуска на въезд в Москву у них теперь не работают."Аннулировали 3 числа, а я увидел, что нет пропуска, 12 числа — это 8 дней", — рассказывает водитель Виталий Бозолчук.Сразу 30 тысяч водителей большегрузов лишились права въезжать в столицу в дневное время. Их пропуска аннулировали. Они неоднократно нарушали правила дорожного движения и выходили в рейс со значительным перегрузом."Проходит эвакуация тяжеловесного транспортного средства. После проведения процедуры взвешивания выявлено нарушение в превышении общей массы", — объясняет Евгений Опрушко, заместитель начальника отдела весового контроля ЦОДД правительства Москвы.Что пропуска отобрали, водители заметили только тогда, когда пришли штрафы. С каждой камеры от МКАДа до пункта назначения по 5 тысяч. И у некоторых водителей так набежало до полумиллиона рублей.Чтобы получить пропуск, водители обязаны прислать график поездок на год вперед. Причем маршрут должен быть расписан детально с указанием улиц движения. Для многих это проблема."Есть скоропортящиеся грузы, которые требуют быстрой доставки. Есть склады, которые работают только в дневное время", — поясняет водитель Михаил Иванов.Водители большегрузов жалуются, что пропуск на въезд в столицу получить все сложнее. Многим отказывают. Но простой машин — это большие деньги. Поэтому коммерсанты ищут обходные пути."Нас вынудили к тому, что пришлось покупать пропуска за деньги. Люди, которые не имеют экологического класса, за деньги они, тем не менее, получают пропуска", — рассказывает предприниматель Наталья Кощеева.Десятки фирм-посредников в Москве и области предлагают приобрести разрешение на въезд в столицу. Годовой пропуск обойдется в 30-40 тысяч."Посредники, скорее всего, просто намного лучше знают закон, постановление правительства и понимают, какие документы необходимо получать. А те люди, которые с первого раза не могут получить пропуск, скорее всего, могли что-то пропустить, не заполнить какие-то графы, забыть приложить какой-то документ. И испугались того, что не получили пропуск", — считает Анастасия Писарь, пресс-секретарь ЦОДД правительства Москва.Получить пропуск бесплатно, пройдя все необходимые процедуры, или купить его — решать, конечно, самим предпринимателям. Но в любом случае соблюдать правила въезда в столицу для большегрузов придется, а во избежание непредвиденных расходов на многочисленные штрафы надо еще и исполнять все предписанные требования.