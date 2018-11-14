В Единой России поддержали законопроект о запрете использования решеток в залах суда. Идею выдвинул руководитель либеральной платформы партии Андрей Клишас.

В "Единой России"поддержали законопроект о запрете использования решеток в залах суда. Идеювыдвинул руководитель либеральной платформы партии Андрей Клишас.По словам сенатора, законопроектбудет способствовать повышению уровня гарантированности прав. "Человеческоедостоинство является конституционной ценностью, которая подлежит защитегосударством. Использование металлических клеток ограничивает эффективноеучастие подсудимого в судебном разбирательстве", – подчеркнул Клишас.Он предлагает избавиться отрешеток в зале суда, для этого надо внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.Такая практика позволит избежать унижения человеческого достоинстваподозреваемых и обвиняемых, считает коллега Клишаса – заместитель секретаря генсовета"Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.По его мнению, документ,внесенный на рассмотрение Клишасом, направлен, прежде всего, на гуманизациюсудопроизводства. Он позволит исключить публичных постыдных и унизительных сцендля сидящих за решеткой, но еще не осужденных людей.Ревенко также подчеркнул,что перед судом часто предстают люди, которые никакой физической угрозы дляокружающих не представляют. "Клетки унижали человеческое достоинствоподозреваемых, воздействовали на их психику. Все это вызывало справедливуюкритику у правозащитников и просто наблюдателей", – сказал парламентарий.Авторы законопроектапредлагают дополнить соответствующую статью УПК, которая запрещает помещатьподозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальнойзоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции,препятствующие общению указанных лиц с адвокатом.Напомним, что об этойинициативе уже говорили на совместном заседании либеральной и предпринимательскойплатформ "Единой России" в августе 2017 года. Тогда отмечалось, в частности,что закрывающие подсудимого конструкции мешают ему нормально общаться со своимадвокатом.