Век килограмма истек. Мир перестает пользоваться эталоном килограмма, который хранится в Международном бюро мер и весов во французском Севре с 1889 года. Это небольшой цилиндр из сплава платины и иридия.

Век килограмма истек. Мир перестает пользоваться эталоном килограмма, который хранится в Международном бюро мер и весов во французском Севре с 1889 года. Это небольшой цилиндр из сплава платины и иридия.Килограмм девальвировалсяКилограмм оставался последней мерой, для которой использовался материальный эталон, отмечает ТАСС. Но килограмм подвергся "девальвации". Проблема в том, что его масса может изменяться."Это не очень хорошо, учитывая, какая точность в измерениях нужна нам на данный момент", — заявил глава Национальной лаборатории метрологии и испытаний Франции Томас Гренон.Отказ от материальногоКилограмм оставался последней мерой, которая зависела от физического объекта. 16 ноября в Версале на 26-й Генеральной конференции Международного бюро мер и весов все изменится. За килограмм будет принята формула. Это будет универсальная формула для определения килограмма на основе законов квантовой физики.Теперь килограмм будет определяться не весом эталона, а количеством электрической энергии, необходимой, чтобы сдвинуть с места объект весом в килограмм. А энергия, в свою очередь, рассчитываться на основе постоянной Планка.На Генеральной конференции Международного бюро мер и весов в парижском Версальском дворце также будет обсуждаться определение других основных международных единиц измерения — единицы силы электрического тока ампера (А), единицы термодинамической температуры кельвина (К) и моля — единицы измерения количества вещества.Килограмм потерял весВ 1795 году в науку было введено понятие грамма. И килограмма соответственно. За основу была взята вода: считалось, что один килограмм равен весу литра воды.Для эталона массы сначала был изготовлен платиновый, в затем платиново-иридиевый цилиндр.Эталон хранился под надежной защитой. Под двумя стеклянными колпаками, из которых был откачан воздух. Более того, в комнату, где стоял эталон, имели доступ только три человека во всем мире. У каждого был свой ключ. Но открыть дверь и войти в комнату с эталоном можно было только одновременно повернув три ключа.Один из ключей постоянно находится у директора Международного бюро мер и весов, второй хранится в Архиве Франции, а третий — у председателя Международного комитета мер и весов.Но и это не спасло! К концу XX века ученые обнаружили, что эталон постепенно теряет массу!"Росатом" приложил руку к новому килограммуДля замены платиново-иридиевого цилиндра было инициировано несколько проектов. В рамках одного из них создан новый эталон в виде идеального шара из поликристаллического кремния, обогащенного по стабильному изотопу 28Si, с отклонением от сферичности менее 30 нанометров. В этом проекте участвует "Росатом". До конца 2018 года российский концерн поставит в Германию изотоп кремния-28 (28Si) для международного научного проекта "Килограмм-3" по созданию эталона массы нового поколения.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о проекте пересмотра основных единиц измерения.