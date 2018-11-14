55 российских городов, яркие костюмы, необычное музыкальное сопровождение – в России с успехом проходит премьера шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона».

55 российских городов, яркие костюмы, необычное музыкальное сопровождение – в России с успехом проходит премьера шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона».Оригинальные перформансы проходят все чаще. И это неудивительно. Ведь взять современного искушенного зрителя стереотипными и скучными вещами невозможно. Поэтому приходится придумывать что-то новое. У музыкантов симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA это получилось. Они представляют всей стране свое новое и фееричное выступление, во Владимире, 25 ноября, ОДКиИ.Необычная задумкаНа Россию надвигаются грифоны. Мистические и мифические существа, объединяющие сущность земли и воздуха, способны предугадывать и исполнять желания. Причем даже самые сокровенные. В их власти поразить всех зрителей, которые придут на новое шоу CONCORD ORCHESTRA. Симфоническая музыка, но при этом рок – то, чего вряд ли кто-то ожидает.Музыканты на время перевоплотятся в мистических грифонов, на сцене будет происходить что-то невероятное. Все композиции будут отыграны на память. В списке популярных мелодий музыкальные треки таких групп, как Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Queen, Dire Straits, Guns N Roses.Музыканты отмечают, что хотели бы предложить совершенно новую творческую задумку, благодаря которой кто-то откроет для себя рок, другие услышат в нем новое звучание.Группа единомышленниковCONCORD ORCHESTRA – это не просто оркестр и музыканты. Это настоящее единство и родство душ. Несколько лет назад итальянский дирижер Фабио Пирола собрал самых талантливых и открытых к экспериментам профессиональных музыкантов и возглавил совершенно уникальный проект: первый в мире танцующий симфонический оркестр.В результате, в копилке команды есть уже 5 авторских шоу и свыше 300 концертов, в том числе и с рок-звездами, на самых культовых площадках страны. Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона» имеет все шансы стать музыкальным открытием года. На сцене происходит настоящая магия. Действие не прекращается ни на минуту, и все зрители буквально вовлечены в него.«Мы стремились создать супер-проект, хотели поразить даже самого требовательного зрителя. Для шоу мы используем передовое сценическое оборудование, яркие видеоинсталляции, оригинальные сценические костюмы. В этот раз музыканты будут создавать образы грифонов. Грифон – мифическое существо, управляющее стихиями и исполняющее желания, является символом и талисманом нового шоу», - говорит Фабио Пирола.Увидеть буйство красок, услышать ураган рок-музыки смогут все желающие. Шоу уже скоро начнется. Подробная информация на сайте оркестра: .На правах рекламы