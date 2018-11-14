Это основатель венчурного фонда Day One Ventures Маша Дрокова, а также создатели сервиса доставки товаров из-за границы Grabr — супруги Артем Федяев и Дарья Ребенок

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых успешных бизнесменов Северной Америки, не достигших 30-летнего возраста. В этом году в рейтинге трое россиян.В частности, в рейтинг в раздел Венчурный капитал оказалась включена 29-летняя Маша Дрокова — основатель собственного венчурного фонда Day One Ventures (базируется в Сан-Франциско). Перед запуском своей собственной венчурной компании Маша Дрокова работала в Runa Capital и помогла превратить ее в один из самых активных фондов в Восточной Европе, инвестируя в стартапы типа ClassPass, — говорится на сайте издания.После Runa Capital Дрокова перешла на позицию вице-президента по коммуникациям в компанию Acronis. Основанный Дроковой фонд Day One Ventures инвестирует в стартапы. Среди них — Superhuman, DigitalGenius, Piper и сайт для родителей Winnie.С 2005 по 2011 год Дрокова была членом общероссийского молодежного политического движения Наши. Ее имя стало широко известно после выхода документального фильма Поцелуй Путина, снятого датскими журналистами.В раздел рейтинга Потребительская сфера эксперты Forbes включили 28-летних супругов Артема Федяева и Дарью Ребенок. Выросшая в России Дарья Ребенок часто возвращалась из поездок из-за границы с чемоданами редких подарков, таких как бюстгальтер Victoria's Secret или новые гаджеты Apple. Этот опыт вдохновил Дарью Ребенок и ее мужа Артема Федяева на запуск сервиса Grabr в 2015 году, — говорится на сайте журнала. Сервис работает следующим образом: россиянин захотел, например, бутылку американского соуса BBQ. Через сервис Grabr он находит американца, который собирается ехать в Россию, и просит его привезти с собой данный соус.Grabr привлек более $14 млн от таких инвесторов, как Foundation Capital, и зарегистрировал до 900 тыс. путешественников и покупателей. Ребенок лично доставила почти 200 товаров людям по всему миру — от цветных карандашей до камеры Nikon, — рассказывает Forbes.В прошлом году в рейтинге Forbes самых успешных предпринимателей моложе 30 лет также были трое россиян. Это фешен-дизайнер Мария Казакова, основатель стартапа Visabot Артем Голдман и создатель платформы Ethereum Виталик Бутерин. Всего в списке самых успешных предпринимателей моложе 30 лет Forbes отмечены 600 молодых предпринимателей в 20 разных отраслях — от Искусства и стиля до Финансов и Спорта.