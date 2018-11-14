Газопровод Северный поток-2 будет достроен, несмотря на угрозы со стороны США, уверен глава Газпрома Алексей Миллер.

Газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы со стороны США, уверен глава "Газпрома" Алексей Миллер."Ну вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим", — ответил Миллер на просьбу прокомментировать высказывания посла США при Евросоюзе Гордона Сондленда.Накануне американский дипломат, выступая в Брюсселе, сообщил, что у США есть много инструментов, чтобы остановить этот проект, и еще не все эти инструменты использованы.По мнению посла, "Северный поток-2" ставит европейцев в уязвимое положение, а значит, США тоже становятся более уязвимыми.В рамках проекта "Северный поток-2" планируется построить две нитки газопровода от России до Германии через Балтийское море. Ежегодно через него будет проходить 55 миллиардов кубометров газа, сообщает РИА Новости.